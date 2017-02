Honda et Volvo ouvrent un centre d’innovation en Israël.

Les marques Honda et Volvo ont ouvert un centre d’innovation à Tel Aviv.

Honda Silicon Valley Lab (HSVL) a annoncé hier qu’elle établissait un partenariat avec Volvo, Hertz Rent a Car International, la société israélienne de télématique Ituran et DRIVE, le centre d’innovation fondé par Mayer Group, l’importateur israélien des voitures Honda et Volvo, en vue d’un nouveau centre d’innovation en mobilité intelligente qui s’est ouvert hier à Tel-Aviv.

DRIVE favorisera une collaboration accrue entre la R & D de Honda et les innovateurs de transport israéliens et élargira son soutien sur le marché des start-ups et entrepreneurs israéliens.

En tant que partenaire de DRIVE, Honda a déclaré qu’elle s’engage activement avec les start-ups grâce à son programme d’innovation ouverte Honda Xcelerator, en fournissant des compétences, des financements et des possibilités de prototypage rapide qui peuvent évoluer en de nouvelles relations d’affaires.

Ces activités permettront aux start-ups de bénéficier d’une validation accélérée de leur technologie et de leur modèle d’affaires, ce qui permettra à Honda d’approfondir ses relations avec les entrepreneurs israéliens.

“Honda Xcelerator s’est engagée avec de nombreuses start-ups en Israël au cours des dernières années, à travailler sur des technologies innovantes avec le potentiel de transformer nos futurs produits”, a déclaré Dennis Clark, Strategic Alliance Lead pour Honda Xcelerator. «Notre partenariat avec DRIVE permettra à Honda de collaborer encore plus étroitement avec les innovateurs locaux et de continuer à accélérer et à stimuler l’innovation.»

DRIVE sera dirigé par les partenaires fondateurs Omer Shachar, un gestionnaire d’investissement du groupe Mayer, Dr. Tal Cohen, professeur agrégé adjoint à l’Institut de technologie de Géorgie à Atlanta et entrepreneur expérimenté, et Boaz Mamo, spécialiste de l’esprit d’entreprise de la mobilité intelligente et fondateur d’EcoMotion et de Capsule, un accélérateur intelligent de la mobilité.

“DRIVE a été créé à partir d’un besoin important dans le monde des entrepreneurs de mobilité intelligente pour répondre aux besoins réels du marché grâce à la collaboration avec les leaders du marché, la création de prototypes de première étape et la capacité de soutenir la collaboration avec des investissements ciblés”, a déclaré Boaz Mamo. «Notre partenariat avec Honda Xcelerator aidera les start-ups israéliennes les plus prometteuses à avoir une validation rapide du marché et l’accès à l’un des principaux programmes d’innovation ouverte des équipementiers dans le monde.

