Hommage à Tova Carero : les services de santé suspendent leurs activités

Tous les services de santé ont suspendu leurs activités ce mercredi matin, entre 8 heures et 10 heures, pour rendre hommage à l’infirmière Tova Carero z’l, assassinée mardi matin dans un dispensaire à Holon. Ce mouvement est suivi par tous les hôpitaux et les caisses maladie. En même temps, de nombreux employés des hôpitaux se sont rassemblés pour protester contre les actes de violence dont ils font parfois l’objet. Le syndicat des enseignants de lycée a lui aussi décidé d’interrompre les cours pendant ces deux heures. Les assistants sociaux ont rejoint également ce mouvement de solidarité, proclamant un arrêt de travail entre 10 et midi.