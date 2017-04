Hommage à Itshak Shamir à l’hôpital Assaf Harofeh

Comme cela avait été annoncé, le nom du septième Premier ministre de l’Etat d’Israël Itshak Shamir z’l (1983-1984 et 1986-1992) a été attribué ce mardi à l’hôpital Assaf Harofeh de Tzrifin, conformément à une décision du gouvernement. C’est la première fois que le nom de Shamir est donné à une grande institution publique en Israël.

Une cérémonie officielle a eu lieu à cette occasion en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du ministre de la Santé Yaakov Litzman, du directeur de l’hôpital, le Dr Benny Davidson et de membres de la famille Shamir.

La direction de l’hôpital a indiqué que la décision avait été prise notamment en raison des excellentes relations qu’entretenaient Shamir et sa famille avec l’établissement. Il faut rappeler que Shoulamit Shamir z’l, l’épouse de l’ancien Premier ministre, avait travaillé comme bénévole pendant de nombreuses années dans les services de l’hôpital et avait également été très active dans les collectes de fonds pour le financement de travaux de rénovation et de modernisation du centre hospitalier et pour la construction d’une nouvelle aile qui porte le nom d’Aliza Begin z’l.

Dans son discours, Netanyahou a rendu hommage à Itshak Shamir, rappelant qu’il avait ‘dirigé Israël avec intelligence, bon sens et responsabilité’. Il a ajouté : ‘J’ai eu la chance de travailler pendant un certain temps à ses côtés et j’ai pu apprécier de près son dévouement à la population d’Israël et à l’Etat d’Israël ». Il a ensuite fait l’éloge de l‘hôpital, estimant qu’il s’agissait d’un centre médical de qualité et performant ‘qui était particulièrement cher à la famille Shamir’.

Le ministre Yaakov Litzman a rappelé pour sa part que l’hôpital, qui était au départ un petit établissement, s’était considérablement développé avec des technologies de pointe. Il a ensuite pris l’engagement d’améliorer encore davantage le département réservé aux personnes âgées devenues impotentes : « Le Premier ministre Itshak Shamir est décédé à 97 ans, a-t-il précisé, et il a dû avoir recours à la fin de sa vie à des soins particuliers liés à son âge avancé. Cela prouve que la population vieillit : nous sommes à la septième place dans le monde pour la longévité ».

Le fils d’Itshak Shamir, Yaïr Shamir, ancien ministre, a remercié au nom de sa famille le Premier ministre et les ministres de la Santé et des Finances pour l’attribution du nom de son père à l’établissement. Il a souligné que l’événement était particulièrement émouvant et impressionnant pour lui et ses proches.