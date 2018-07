Hommage à Claude Lanzmann

Le journaliste et réalisateur Claude Lanzmann est mort, jeudi, à l’âge de 92 ans. “Claude Lanzmann est mort ce matin à son domicile. Il était très très faible depuis quelques jours”, a indiqué une porte-parole de Gallimard……..Détails, Portrait et Vidéos……….

Passeur de mémoire

Le cinéaste était un intellectuel très engagé et un fervent défenseur d’Israël. D’abord journaliste, il s’était ensuite consacré au cinéma en 1972, avec un premier long-métrage : Pourquoi Israël.

Tout son travail de cinéaste s’est constitué autour du génocide des Juifs par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et de la question du devoir de mémoire.

Son documentaire le plus célèbre, Shoah (1985), revenait ainsi sur les crimes nazis, à travers de longs entretiens et sans une seule image d’archive.

Un film, d’une durée de dix heures, qui avait été largement salué lors de sa sortie et pour lequel il avait reçu le César d’honneur.

“Je suis habité par la conscience orgueilleuse de ce que j’ai accompli”, disait le réalisateur à propos du film.

Lanzmann, Sartre, Beauvoir

En 1952, Claude Lanzmann rencontre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il devient leur ami et entre au comité de rédaction de la revue Les Temps Modernes, fondée par le couple.

Il vit une histoire d’amour de sept ans avec la philosophe féministe.

La première fois qu’il revoit Sartre, après avoir passé la nuit avec Simone de Beauvoir, il a “un peu d’appréhension”.

Ce n’était pas la peine : Sartre “bénissait cette union (…). Il rayonnait du visible bonheur du ‘Castor’ (surnom de Simone de Beauvoir, ndlr), me témoignant une amitié allègre et vraie”, a-t-il écrit.

Après leur rupture, lui et la philosophe resteront très proches. En 1986, après son décès, il deviendra directeur de la prestigieuse revue.

“J’aime la vie à la folie”

Claude Lanzmann avait été très affecté par la mort brutale, l’an dernier, de son fils Félix, “emporté à 23 ans par un cancer impitoyable”.

“La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J’aime la vie à la folie même si elle n’est pas le plus souvent marrante”, avait-il confié récemment. “Cent vies, je le sais, ne me lasseraient pas”.

Il se revendiquait résistant et combattant de la vérité. “Si je suis irréductible, c’est par rapport à la vérité. Quand je regarde ce que j’ai fait au cours de ma vie, je crois que j’ai incarné la vérité. Je n’ai pas joué avec ça”, avait-il affirmé.

Claude Lanzmann en quelques dates clés :

1925 : naît le 27 novembre à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine).

1943 : s’engage dans la Résistance en Auvergne.

1972 : Pourquoi Israël, son premier film.

1985 : sortie de Shoah, qui a nécessité 12 années de tournage.

2013 : Ours d’or d’honneur à la Berlinale pour l’ensemble de son oeuvre.

2018 : sortie le 4 juillet de son dernier film, Les quatre soeurs.

Source Europe 1 / koide9enisrael

Photo: Roman Bonnefoy