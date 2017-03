Hollywood: Tim Allen dénonce le terrorisme culturel des Démocrates

L’acteur et humoriste américain Tim Allen a évoqué l’atmosphère ambiante dans le milieu artistique de Hollywood. Il dénonce l’intolérance qui y règne et affirme qu’il y est très difficile de penser à contre-courant et d’exprimer toute opinion en faveur de Donald Trump. « Vous devez faire attention à ce que vous dites si vous n’êtes pas démocrate et si vous ne haïssez pas Donald Trump », précise-t-il.

Un problème qui existe sous d’autres contrées…

Photo Wikipedia