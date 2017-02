Hoenlein : un changement s’opère dans certains pays arabes

Stephen M. Greenberg et Malcolm Hoenlein, président et vice-président de la Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, viennent d’effectuer une visite au Maroc et en Egypte.

A l’issue de ce périple, ils sont arrivés à Jérusalem et Hoenlein a confié ses impressions de voyage à la chaine de radio Reshet Bet. Il s’est dit convaincu qu’un véritable changement s’opérait dans certains pays arabes concernant Israël, même chez ceux qui n’entretenaient pas avec lui de relations diplomatiques.

Il a déclaré notamment qu’il avait décelé une plus grande ouverture vis-à-vis d’Israël et qu’il fallait ‘profiter de cette opportunité’. ‘Une partie des Arabes considère qu’Israël est ‘une source de stabilité’ et espère qu’il sera possible de lever l’obstacle du conflit palestinien’. Et de préciser que de nombreux débats portaient actuellement ‘sur la tolérance et sur les moyens d’empêcher les extrémistes de s’approprier l’Islam’.

Pour Malcolm Hoenlein, la menace iranienne, ‘qui affecte tout le monde’, a rapproché Israël de certains Etats arabes qui comprennent que le danger ne pèse pas seulement sur Israël. Photo Aroutz Sheva