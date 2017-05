Historique: le Congrès US va marquer les 50 ans de la réunification de Jérusalem!

Pour la première fois depuis 1967, le Congrès US va marquer la libération et la réunification de Jérusalem ensemble avec vingt-cinq organisations juives. La cérémonie aura lieu dans l’enceinte du Sénat et accueillera des membres des deux chambres, républicains comme démocrates.

L’initiative de ce grand moment revient à l’organisation des sionistes-religieux américains et y participeront notamment le Congrès juif mondial, le Bonds, le KKL, le Keren Hayesod, l’Union des conseils rabbiniques américains, la Chambre de Commerce des organisations juives orthodoxes américaines, le Bnai Brith, Emouna, l’organisation Hadassa, la Yeshiva University et d’autres.

Martin Olliner, président des sionistes-religieux américains et membre de l’Agence juive souligne que Washington sera la seule capitale au monde avec Jérusalem à marquer officiellement cette date historique. Il a indiqué que pour tous les participants, indépendamment de leurs divergences de vues éventuelles, sont unis pour déclarer que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible de l’Etat d’Israël et du peuple juif.

Il a aussi déclaré que lors de cette cérémonie, les membres du Congrès et des organisations juives lanceront un appel solennel au président Donald Trump afin qu’il honore sa promesse électorale de transférer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Photo Wikipedia