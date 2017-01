Des historiens américains rejettent une pétition anti-israélienne

L’American Historical Association, la plus grande organisation d’historiens aux Etats-Unis, a rejeté une pétition la semaine dernière qui demandait une enquête sur des violations alléguées de la liberté académique en Israël.

Selon le site Internet History News Network, la pétition a été déposée au nom des historiens contre la guerre à l’assemblée annuelle de l’association à Denver, Colorado, les 5 et 8 janvier.

La pétition a demandé au conseil d’administration de l’association «d’enquêter sur les accusations selon lesquelles la liberté académique est largement violée en Israël et dans les territoires palestiniens occupés».

James Grossman, directeur exécutif de l’AHA, a déclaré au Jerusalem Post que le conseil «a choisi de ne rien faire» sur la pétition.

Au cours de leur réunion annuelle, le conseil a publié la déclaration suivante:

«L’AHA défend les droits des étudiants, des professeurs et des autres historiens de parler librement et de s’engager dans une action politique non violente exprimant des perspectives diverses sur des questions historiques ou contemporaines.

Nous condamnons tous les efforts visant à intimider ceux qui expriment leurs opinions. Plus précisément, nous condamnons dans les termes les plus forts la création, le maintien et la diffusion de listes noires et de listes de surveillance – par le biais de médias (sociaux ou autres) – qui identifient des individus de manière à mener au harcèlement et à l’intimidation. »

La déclaration est similaire à une deuxième pétition déposée par les historiens contre la guerre qui a appelé l’AHA à condamner les listes noires de publier les noms des personnes qui soutiennent les droits des Palestiniens. Cependant, la déclaration émise par le conseil appelle au «droit à l’action politique non violente» et ne fait aucune mention d’Israël ou des Palestiniens.

C’est la troisième année consécutive que l’AHA a bloqué des mesures anti-israéliennes.

L’année dernière, l’association a rejeté une résolution présentée lors de sa réunion annuelle par HAW qui appelait à condamner Israël pour la suppression du «droit à l’éducation dans les territoires palestiniens occupés». La résolution a été rejetée par 111 voix contre 50.

