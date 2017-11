Une histoire d’amour israélienne: MERCI!

La tournée d’Estelle Grynszpan avec »Une histoire d’amour israélienne » a été intense. Quatre représentations: Raanana, Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, qui ont été des succès, chaque soir renouvelé!

L’histoire qu’Estelle joue sur scène est celle de Pnina Gary, figure du théâtre israélien, qui, à 80 ans, il y a 10 ans, a décidé d’écrire sur une période de sa vie. Depuis, la pièce a été jouée plus de 600 fois en hébreu et en anglais. Depuis peu, c’est Estelle Grynszpan, qui la joue en français, plusieurs fois à Paris et donc aussi en Israël. Elle réalise l’exploit d’interpréter plusieurs personnages et parvient à donner à chacun l’intonation et les expressions qui nous font croire qu’ils sont tous sur scène! Un jeu d’acteur époustouflant. L’écriture, la mise en scène et l’interprétation nous font plonger dans les années qui ont précédé la création de l’Etat d’Israël, dans sa société, dans ses troubles et ses angoisses, mais aussi ses joies. On s’y croirait! Et le tout avec un décor minimaliste et une seule comédienne!

Pnina Gary, Estelle Grynszpan et Adi Bielsky (l’interprète de la pièce en hébreu)

Impressions à chaud

Notre micro s’est baladé à la sortie du spectacle et nous avons pu constater le bonheur du public ébahi par la prestation de la comédienne et par la beauté du texte et de la mise en scène.

Les principaux protagonistes de cet événement: Estelle Grynszpan et les co-producteurs: Alain Asseraf et Avraham Azoulay, ont répondu à nos questions.

Le P’tit Hebdo: Quelles sont vos impressions au terme d’une tournée de quatre jours en Israël?

Estelle Grynszpan: Le public était merveilleux. Jouer cette pièce en Israël, là où toute l’histoire se déroule, confère une dimension supplémentaire, c’est un symbole.

Alain Asseraf: Lorsque j’ai découvert la pièce, c’était en France, sur la recommandation d’un ami. C’est là aussi que j’ai connu Estelle et que nous sommes devenus –mais comment peut-il en être autrement avec Estelle? – amis. A la fin de la représentation, j’ai vu la lumière dans les yeux du public. Cette lumière était aussi dans ceux du public israélien. Cette pièce n’est vraiment pas ordinaire. Ce projet de la porter en Israël s’est imposé comme une évidence pour Estelle et moi lorsque nous nous sommes rencontrés. Avec Avraham Azoulay, nous y avons cru, nous avons eu envie de concrétiser ce rêve. L’accueil du public, l’engouement ont été impressionnants. Bien au-delà de nos espérances.

Avraham Azoulay: Personnellement j’ai eu le coup de foudre, non seulement pour la pièce et son interprétation magistrale mais aussi pour l’optimisme de l’auteur, Pnina Gary qui m’a donné envie de la co-produire avec Alain. L’amour du public pour la pièce m’a touché: je l’ai vue quatre soirs d’affilé, j’ai vibré à chaque fois d’une façon différente.

Estelle Grynszpan, Alain Asseraf, Avraham Azoulay

Lph: Estelle, comment fait-on pour garder la même fraicheur sur scène lorsque l’on enchaine quatre représentations à la suite?

E.G.: Je ne vois pas ces représentations comme une chaine. Chaque soir, je redécouvre la pièce, je la revis. Le jeu de comédienne est travaillé, je fais en sorte que chaque personnage ait sa particularité et sa sincérité. C’est aussi ce défi qui rend chaque soirée palpitante. Et chaque public est différent.

Lph: Et Pnina Gary? Qu’en a-t-elle pensé de cette tournée?

E.G.: Elle était très émue et très heureuse, et je peux vous dire qu’elle est exigeante! (Rires)

Alain A.: Elle a été impressionnée et très touchée par la mobilisation du public francophone en Israël.

Avraham A.: Elle a, une fois de plus, vu défiler sa vie et en français…Imaginez son émotion !

Lph: Cet engouement, comment l’expliquez-vous? Qu’est-ce qui fait la force de cette pièce?

Alain A.: Cette pièce est basée sur une alchimie parfaite entre un texte, une trame, une mise en scène éblouissante et une actrice époustouflante. Elle fait vivre un moment unique. Ce n’est pas seulement de l’histoire de Pnina Gary dont il s’agit, mais de l’histoire de notre Etat, et donc de l’histoire du public de ces représentations. Pour ma part, en tant que producteur avec mon ami Avraham, et grâce au travail de son équipe du P’tit Hebdo, j’ai vécu un des plus beaux moments de ma carrière, parce que cette pièce conjugue beaucoup d’émotions pour moi: avec la pièce, avec Estelle et avec Israël.

Avraham A.: Je résumerais cette force ainsi: un amour aveugle, troublant, splendide et douloureux.

Lph: Quel avenir pour cette pièce maintenant? Et reverra-t-on Estelle en Israël?

Alain A.: »Une histoire d’amour israélienne » sera encore jouée en France, même si pour des raisons sécuritaires, c’est devenu plus compliqué. Nous rêvons, bien entendu, Estelle et moi de revenir en Israël! Et nous préparons ce retour, très certainement, avec une pièce de Victor Haïm.

Avraham A.: Avant Pessah, nous envisageons une prochaine tournée, dans un tout autre registre, mais tout aussi palpitant…restez connectés ! Et encore Merci au public qui a répondu présent pour cette rencontre théâtrale magique.

Nous serons à l’écoute!

Guitel Ben-Ishay