Histadrout: Shass soutient Shelly Yehimovitch

Le courant Habayit Ha-h’evrati de Shelly Yehimovitch au sein de la Histadrout a signé un accord avec le parti Shass pour courir ensemble lors des élections pour la présidence de la Histadrout et la représentation au sein de la convention de la centrale syndicale. Selon l’accord signé, un représentant de Shass sera inséré toutes les quatrièmes places sur la liste Habayit Ha-h’evrati de Shelly Yehimovitch.

Jeudi, avant la conclusion de l’accord, le ministre de l’Intérieur Arié Dery avait indiqué que Shass et Shelly Yehimovitch partagent beaucoup de points communs sur les questions sociales et le souci pour les plus défavorisés. De son côté, Shelly Yehimovitch a déclaré que cet accord est la démonstration que les questions sociales peuvent constituer un élément fédérateur en Israël.

Shelly Yehimovitch brigue la présidence de la Histadrout face à Avi Nissenkorn qui bénéficie du soutien officiel d’Itshak Herzog et du Camp Sioniste.

