Hillary Clinton soutient les manifestants anti-Trump

Au moment de la cérémonie d’investiture du nouveau président américain et par la suite aussi, des centaines de milliers de « démocrates » se sont rassemblés à Washington mais aussi dans d’autres grandes villes américaines pour protester contre son élection. Ce genre de scènes ne s’est jamais vu lors de l’élection d’un président démocrate.

La perdante des élections, Hillary Clinton, a certes assisté avec un sourire forcé à la cérémonie d’investiture de Donald Trump, mais cela ne l’a pas empêché d’apporter ensuite son soutien aux manifestants. Sur son compte Twitter elle a écrit: « Merci de marcher et de clamer en faveur de nos valeurs (sic). C’est plus important que jamais. Ensemble, nous serons plus forts! »

Photo Miriam Alster / Flash 90