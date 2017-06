Hévron : rencontre émouvante entre deux mariées

Au cours d’une Conférence sur la recherche organisée à Kiriat Arba à cette occasion, un film émouvant a été projeté : c’était celui du premier mariage organisé depuis des centaines d’années sur l’esplanade de la Maarat Hamah’péla, le Caveau des Patriarches. Il a eu lieu le 7 Sivan, 15 juin 1967.

Le jeune couple, Meir Broza et Rachel Meyouhass, ont été bénis sous le dais nuptial par le Rav Goren z’l, alors aumônier général de Tsahal.

Les images ont été prises par une proche parente de la mariée, issue d’une des plus anciennes familles juives de Hévron.

Rachel Broza et sa famille a été invitée à prendre part à la Conférence. Malheureusement, elle est venue témoigner sans son mari qui est décédé il y a quelques années. Elle a évoqué l’histoire de sa famille et la cérémonie émouvante de son mariage.

Cinquante ans, plus tard, on peut dire que de nombreux mariages juifs ont été célébrés à Hévron depuis cette journée mémorable. L’un d’entre eux a eu lieu le 1e juin 2017, au moment de la Conférence. La jeune mariée a tenu à rencontrer Rachel Broza pour s’entretenir avec elle et se faire photographier en sa compagnie. On peut imaginer l’émotion des deux femmes…

