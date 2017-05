Hevron: intronisation d’un séfer-Torah en mémoire du rav Moshé Levinger zatsal

A l’occasion du deuxième anniversaire de la disparition du rav Moshé Levinger zatsal de Hevron, un séfer-Torah a été intronisé en sa mémoire. Le cortège traditionnel est parti de la maison Beit Ha-Shalom, dans le nouveau quartier juif, et s’est dirigé vers la Caverne de Mahkpelah.

A part la famille, dont le maire de Kiryat Arba Malakhi Levinger et des centaines de personnes, à la cérémonie assistaient notamment le grand rabbin séfarade de Jérusalem rav Shlomo Amar, le rav Shemouel Eliyahou de Safed, le rav Eliézer Waldman, directeur de la yeshiva Nir, le rav Netanel Etrog, directeur de la yeshiva Shavei Hevron, le colonel Itzik Cohen, commandant de la division Yehouda, le ministre Ouri Ariel et Benny Katzover, ancien maire de Kiryat Arba. Ce dernier a d’ailleurs rappelé avec émotion comment le rav Moshé Levinger zatsal avait effectué une visite dans Hevron à Pessah’ 1968, et comment les habitants de la ville l’avaient accueilli avec respect.

Il a rajouté à ce propos: « C’est le chemin que le rav Levinger nous a montré: chaque fois que nos ennemis nous voient hésiter ou bégayer, ce sont eux qui fixent le ton et la politique, mais si nous affirmons une ligne claire sans en déroger et sans crainte, ils nous respectent ».

Lors de la cérémonie à l’ambiance très chaleureuses, le directeur du Département éducatif de la municipalité de Kiryat Arba, rav Avraham Shoushan a exprimé son émotion de participer à ce moment de transmission et d’union entre Erets Israël, Am Israël et Torat Israël. Il a souligné l’empreinte indélébile laissée par la personnalité et l’enseignement du rav Moshé Levinger zatsal.

