Herzog : ‘ce n’est pas le moment de débattre d’une grâce’

Le chef de l’opposition Itshak Herzog, chef du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, a estimé que le sergent El-Or Azaria, condamné pour homicide par un tribunal militaire pour avoir tué un terroriste au sol après un attentat, était une ‘victime de la conjoncture politique et devenait le centre de la polémique’. Il a ajouté qu’il s’opposait à tout débat sur l’octroi d’une grâce avant que la sentence ne soit prononcée. Il a en outre souligné qu’il fallait soutenir les positions du chef d’état-major Gadi Eisencott et celles des juges chargés du dossier et dénoncer les propos tenus contre eux.