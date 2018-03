Herbert McMaster, prochain sur la liste de limogeage de Donald Trump?

Il semble de plus en plus évident que le président américain est en train de remanier en profondeur son équipe proche en fonction de ses intentions en politique étrangère, en premier lieu l’Iran. Après le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, les rumeurs se font de plus en plus fortes sur un limogeage prochain de Herbert R. McMaster, le conseiller à la Sécurité nationale du président américain. Tout comme Rex Tillerson, Herbert McMaster est partisan du maintien de l’accord nucléaire signé avec l’Iran et ne partage pas du tout les mêmes vues sur la question iranienne que Donald Trump. Si ces rumeurs se confirment et que Herbert R. McMaster est écarté, cela signifiera que le président américain a clairement fait son choix quant à ses intentions envers l’Iran et l’accord signé par son prédécesseur.

Ceci est d’autant plus vrai que le candidat qui tient la corde pour le remplacer est John Bolton, ancien ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU sous George W. Bush. John Bolton, tout comme le nouveau secrétaire d’Etat Mike Pompeo, est un inconditionnel d’Israël ainsi qu’un opposant déterminé à l’accord signé avec l’Iran. John Bolton a été reçu à plusieurs reprises par Donald Trump récemment, dont une fois cette semaine.

Photo Wikipedia