HEC, ESSEC, ESCP en Israël

Début mai, 135 étudiants des plus grandes écoles de commerce françaises, HEC, ESSEC et ESCP, étaient en Israël. LPH a été à la rencontre de ces jeunes, futurs cadres de la société française, pour la plupart, non-Juifs et qui découvraient Israël pour la première fois.

Se faire sa propre idée

Ce voyage se fait chaque année, depuis 10 ans, avec pour but de permettre aux participants de se faire leur propre idée sur Israël.

Raphaëlle Kemoun, Présidente de ESSEC Israël, nous explique: »Conjointement avec les Présidents de HEC Israël et de ESCP Israël est organisé ce séjour qui réunit nos écoles en Israël. Nos associations sur les campus veulent promouvoir Israël sur les plans économique et culturel. Ce voyage est la concrétisation de ce travail ».

Plus de la moitié des participants ne sont pas Juifs. »En fait, au début de l’année ce sont souvent des étudiants Juifs qui viennent aux activités de nos associations puis au fur et à mesure, nous attirons des étudiants qui s’intéressent à la région, au pays et veulent en savoir plus ». Raphaëlle témoigne de l’absence de tensions dans ces écoles sur le sujet israélien: »Nous ne sommes pas là pour faire de la politique mais pour montrer Israël sous son vrai visage d’ouverture, de développement et de coopération ». Et cela fonctionne. Ils sont une centaine à venir chaque année voir Israël de leurs propres yeux.

Un séjour apprécié, des stages demandés!

Sur place, en Israël, les étudiants profitent d’un séjour enrichissant autant sur le plan touristique que sur celui des échanges.

»Apres avoir visité la vieille ville de Jérusalem et Yad Vashem, nous sommes allés dans le nord », nous raconte Raphaëlle, »Au Technion, nous avons rencontré des professeurs et des étudiants, nous avons fait du kayak sur le lac de Tibériade et sur le plateau du Golan nous avons dégusté des vins ». Puis le groupe s’est rendu à Tel Aviv.

Maurice Meyara, représentant des anciens de l’ESSEC leur organise un grand rendez-vous à l’université de Tel Aviv. » Nous leur avons exposé la situation politique, économique, sociale et culturelle. Les succès technologiques ont aussi été abordés et des anciens leur ont exposé les sujets d’alya et intégration professionnelle ».

Les étudiants ont pu constater l’expression artistique du pays à travers le témoignage d’un cinéaste et producteur et d’un propriétaire de galerie d’art contemporain, l’aspect Start-up, innovation et cyber sécurité avec la participation d’un créateur de start up et d’un spécialiste de la cyber sécurité. Ils se sont également penchés sur les caractéristiques économiques du pays avec l’intervention d’un économiste à la Banque d’Israël et d’un ancien dirigeant de fonds d’investissements.

Les questions des étudiants ont été multiples. »Les guides qui nous accompagnaient pendant toute la semaine, et les différents intervenants, ont su répondre aux interrogations », se félicite Raphaëlle.

Les participants ont été étonnés du vivre ensemble naturel dans les rues du pays. Maurice nous confie qu’un étudiant est venu le voir après une conférence pour lui indiquer qu’avant son voyage, il pensait découvrir un pays d’apartheid dirigé par un dictateur. Son voyage lui a « ouvert » les yeux! Dès leur retour, plusieurs étudiants ont demandé à effectuer un stage en Israël!

Guitel Ben-Ishay