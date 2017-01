Dans les hautes sphères de la politique française, « faire des affaires » se dit appliquer une « diplomatie économique ». Par Bely.

Et c’est ainsi que ce qui s’appelle « Faire des affaires », pour tout un chacun, devient de la « Diplomatie économique » lorsqu’il s’agit d’obtenir des signatures, (plus souvent qu’à son tour sur le dos d’Israël), mais garants de fabuleux contrats.

Et ce n’est pas une vue de l’esprit…

Bien évidemment, si ce n’était aux dépens, encore et toujours du même petit pays : Israël, continuellement dans le collimateur de l’Etat français, on ne pourrait que s’en féliciter !

Si ce vieux pays bourré d’expérience veut rester jeune et dynamique, il se doit de remporter des parts de marchés, voire être capable de vendre dans le plus de domaines possibles, si ce n’est qu’il n’est jamais question « d’affaires, de gros sous ou de matières sonnantes & trébuchantes », mais de « diplomatie économique » !

Ainsi peut-on lire sur le site du gouvernement, écrit en énormes caractères : « Diplomatie économique – Signature d’un accord entre Airbus et la compagnie Flynas en Arabie Saoudite (17 janvier 2017).

Nous saluons la signature, le 16 janvier, d’un accord important entre Airbus et la compagnie aérienne saoudienne Flynas.

La commande porte sur la fourniture de 60 avions de moyen-courrier A320neo.

Les livraisons sont prévues entre 2018 et 2026.

Cette commande témoigne du dynamisme de notre partenariat économique avec l’Arabie Saoudite et de la vitalité du secteur aéronautique porté par Airbus. »

Bravo la France !

Quoique….

Concordance des dates, indiscutable logique ou fait improbable d’un hasard trop beau pour être vrai ?

La veille on pouvait entendre Mr Jean-Marc Ayrault commencer son discours de bienvenue à la fameuse conférence de la Paix de Paris par ces formules oh combien révérencieuses pour ne pas dire mielleuses, adressées à des invités que l’on aurait pu penser non seulement « triés sur le volet », mais parfaitement bien « ciblés »( !):

Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, (Tiens donc !?)

Monsieur le représentant spécial des Nations unies

Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique, (coopération islamique ?)

Madame la Haute représentante de l’Union européenne,

Mesdames et Messieurs les Vice-Premiers ministres,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Je vous remercie d’être ici à Paris en ce dimanche 15 janvier et je vous remercie aussi pour votre contribution (contribution ? ) et pour votre participation ». ( participation en effet !)

Serions-nous tentés, encore une fois, nous aussi, à ne prêter qu’aux riches ? A voir le mal partout ? Que la France, pour avoir ce contrat ait sacrifié délibérément Israël ? Impensable ? Impossible ?…

Et pourtant…

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-signature-d-un-accord-entre-airbus-et-la-compagnie-flynas