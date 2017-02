Hassan Nasrallah souhaite la « bienvenue » à Donald Trump

Le chef du Hezbollah, Hassan Narallah a prononcé un discours retransmis sur écran géant dans lequel il a commenté l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Toujours très courageux depuis le bunker où il se terre depuis 2006 il a notamment déclaré: « Barack Obama était un hypocrite qui utilisait de jolie phrases. Il a soutenu de dictature et a créé Daech afin de salir l’Islam. Donald Trump a mis l’hypocrisie de côté. Nous le remercions pour cela car il a révélé le vrai visage hideux, trompeur et raciste des Etats-Unis. Lorsqu’un imbécile siège à la Maison-Blanche et qu’il se vante de sa stupidité, nous savons que la Rédemption n’est pas loin »!!

Le chef terroriste a aussi réfuté les informations faisant état de « la peur » au sein du Hezbollah face à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Photo ferran Queved / Propaimage / Flash 90