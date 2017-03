Hasbara: succès pour le Conseil régional de Samarie

Le Conseil régional de Samarie organise depuis des années des circuits et visites pour des groupes de preneurs de décisions et de faiseurs d’opinion aussi bien étrangers qu’israéliens. Ils invitent également des groupes de citoyens israéliens qui ne s’étaient jamais rendus dans cette magnifique région, soit par peur soit par idéologie.

La réussite de cette méthode est phénoménale et très rares sont les personnes qui repartent avec la même opinion que lorsqu’ils sont arrivés. Les guides et responsables du Conseil régional montrent les aspects historiques, politiques, géographiques, stratégiques, économiques et humains de cette région située au cœur d’Israël.

Cette formule fonctionne si bien que le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques, Guilad Erdan, a décidé de la « copier » au niveau de l’Etat d’Israël dans son ensemble.

Après une visite sur place, le ministre, qui est lui-même proche de la Judée-Samarie, a annoncé le lancement d’une coopération avec le conseil régional de Samarie pour faire venir des groupes du monde entier pour faire connaître Israël dans son ensemble, y compris la Judée-Samarie. Le but affiché par le ministre est de lutter contre la délégitimation croissante de l’Etat d’Israël, et pour cela, rien de mieux que de faire venir les gens sur place afin qu’ils se rendent compte de l’abîme qui existe entre ce qu’ils voient et qu’ils entendent marteler sur Israël à l’étranger.

En tant que chargé des enjeux stratégiques, Guilad Erdan est également responsable du difficile dossier de la lutte contre le BDS.

Lors de sa visite au Conseil régional de Samarie, Guilad Erdan a dit : « La Judée et la Samarie sont partie intégrante de l’Etat d’Israël. Malheureusement, beaucoup de pays tracent une frontière artificielle et boycottent tout ce qui est juif à l’est de cette ligne virtuelle. En tant que responsable de la lutte contre le boycott, je veux aider les Juifs de ces régions dans leur combat juste ».

Yossi Dagan, président du Conseil régional a répété devant le ministre sa devise : « Le véritable ennemi du repeuplement juif en Judée-Samarie c’est l’ignorance. C’est pour cela que nous avons bâti une entreprise sans intermédiaires qui amène des milliers de personnes influentes voir sur place ce qu’est la Samarie. Il a appelé le ministre Erdan à faire en sorte que toute visite diplomatique en Israël inclut une tournée en Samarie.

