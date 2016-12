La Hanoukia de la famille Posner allumée au Kever Yossef

La Hanoukia de la famille Posner, devenue le symbole de la pérennité du peuple juif, a été allumée la nuit dernière au Kever Yossef, la tombe de Joseph, à Shehem en présence de centaines de fidèles.

Parmi les invités de marque de cette cérémonie se trouvaient le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, le petit-fils du couple Posner, Yehouda Mansbach, et son arrière-petit-fils Akiva Mansbach.

Cette Hanoukia a une longue histoire et est devenue une pièce historique précieusement conservée à Yad Vashem. Elle appartenait au Rav Dr Akiva Posner et à son épouse Rachel qui vivaient à Kiel en Allemagne. Le Rav Posner a été le dernier rabbin d’avant-guerre de cette ville.

Placée sur le rebord de la fenêtre de leur logement, elle se trouvait face à un bâtiment arborant le drapeau nazi alors que le parti était encore dans l’opposition. Rachel Posner l’avait photographiée en 1932 et avait ensuite écrit au dos du cliché un bref poème : « ‘Mort à Juda’ ainsi dit le drapeau, ‘Juda vivra éternellement’ répond la lumière ».

La famille Posner a quitté l’Allemagne en 1933 et est arrivée en 1934 en Israël. Près de 80 ans plus tard, raconte le site de Yad Vashem, les descendants d’Akiva et Rachel Posner allument toujours les lumières de Hanouka sur la même Hanoukia.

Yossi Dagan a déclaré que ‘rien n’était plus symbolique que d’allumer la Hanoukia, justement au Kever Yossef, quelques jours après la décision inique prise par le Conseil de Sécurité l’Onu contre la construction dans les implantations et à Jérusalem ». Il a ensuite rappelé que ‘la famille Posner symbolisait plus que tout la victoire de la lumière sur l’obscurité’.

Il a ajouté: “Nous avons tenu à allumer cette Hanoukia au Kever Yossef afin de renforcer nos positions, les positions du peuple d’Israël, face aux tentatives répétées de l’Europe de porter atteinte au peuple d’Israël et de l’empêcher de renaitre sur sa terre ». Il a conclu : « Il y a 76 ans, la lumière l’a emporté sur l’obscurité en Europe et il ne fait aucun doute pour nous que cette fois encore, la lumière l’emportera face à cette obscurité ».