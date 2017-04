Hanin Zoabi tient des propos intolérables

Au lendemain du président de la Liste arabe unifiée Ayman Oudeh, c’est Hanin Zoabi qui a une nouvelle fois tenu des propos à faire bondir. Interviewée par Yoav Krakovsky sur Reshet Bet à propos du massacre d’Idlib au gaz, le députée a répondu: « Et qu’en est-il des enfants que Tsahal a assassinés à Gaza? Tsahal n’est-elle pas une armée de criminels? Pourquoi ne m’avez-vous interviewée à ce moment-là? ».

A part la comparaison révoltante, il s’agit d’un gros mensonge de plus de la bouche de la députée. Lors de Tsouk Eitan et depuis, elle a tenus des propos ignobles sur des médias israéliens et étrangers.

Plus loin dans l’interview, le journaliste lui demandait si elle comparait Tsahal à l’armée de Bachar El-Assad. Hanin Zoabi répondait: « Vous, médias israéliens, avez un toupet incroyable! Vous m’interviewez sur la Syrie au lieu de le faire sur les enfants de Gaza. Vous (en s’adressant au journaliste) assassinez en moyenne un enfant palestinien par jour (!!!). C’est une honte que vous osez encore donner des leçons de morale. Parlez de Gaza! Netanyahou est un criminel de guerre oui ou non? Alors, ne me donnez pas de leçons de morale! »

Le journaliste ne s’est pas gêné et a exprimé son dégoût à la députée de la voir ainsi mettre Tsahal et l’armée d’Assad dans le même sac. Il rajoutait qu’il n’était guère surpris puisque la députée a toujours pris la défense des terroristes.

Hanin Zoabi l’interrompit en lui lançant « Fermez-là! »!!!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90