Hanin Zoabi endosse l’article 20 de la Charte de l’OLP

Il serait superflu de dire que la députée Hanin Zoabi a définitivement jeté son masque, car ses intentions sont connues depuis longtemps et clairement exprimées de manière récurrente. Mais lors d’une conférence donnée à Dallas dans le cadre du Jerusalem Fund for Education ans Community Development la députée a expressement nié au peuple juif le droit à l’autodéterminationm autrement dit, le droit à avoir son propre Etat. « Le judaïsme n’est pas une nationalité et de ce fait il est impossible de parler d’autodétermination juive », a-t-elle déclaré.

Ce faisant, elle reprenait l’article 20 de la Charte de l’OLP (jamais abrogée malgré les engagements de l’AP) qui stipule: « La Déclaration Balfour, le mandat sur la Palestine et tout ce qui en découle sont nuls et non avenus. Les prétentions fondées sur les liens historiques et religieux des juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et avec une juste conception des éléments constitutifs d’un État. Le judaïsme, étant une religion, ne saurait constituer une nationalité indépendante. De même, les juifs ne forment pas une nation unique dotée d’une identité propre, mais ils sont citoyens des États auxquels ils appartiennent ».

Les propos tenus par la députée ne sont pas surprenants en soi, mais ils résument non seulement son idéologie personnelle mais aussi celle du reste des députés de la Liste arabe unifiée et explique leurs propos et comportements subversifs. Dans la suite de son propos elle a indiqué que ce sont les « Israéliens » qui auraient le droit à l’autodétermination dans le cadre d’un « Etat laïc et démocratique » (terme générique pour désigner un Etat d’Israël dépouillé de tout caractère juif), rajoutant que « cet Etat devra permettre le retour de tous les réfugiés », autrement dit, sa transformation en un Etat arabe qui s’appellera ‘Palestine’. La disparition totale de l’Etat d’Israël.

Toujours dans cette même ligne, elle a également insisté sur le fait que les Arabes palestiniens et les « Palestiniens de l’intérieur » (Arabes israéliens) sont les deux faces d’une même pièce.

Quant à la présence paradoxale de députés arabes à la Knesset alors qu’ils refusent l’autorité d’un Etat juif, Hanin Zoabi est déconcertante de sincérité: « Grâce à notre présence à la Knesset nous avons la possibilité d’exploiter les outils démocratiques en vue de faire avancer notre projet national ». Des propos qui hélas n’auront aucune conséquence politique ou judiciaire puisque les députés arabes israéliens bénéficient d’une indulgence unique au monde.

Tout le reste de son discours n’a été qu’accusations envers Israël de racisme, occupation, colonialisme, fascisme, crimes de guerre, expropriations, discriminations diverses et appels à la disparition du sionisme qu’elle a qualifié « d’ennemi de l’Humanité ».

Il n’y a rien à rajouter à cette profession de foi la plus explicite, si ce n’est que ces députés arabes pourront librement et impunément poursuivre leur lutte nationale dans le cadre des institutions israéliennes « non-démocratiques » (selon eux).

Photo Itshak Vaaknin / POOL