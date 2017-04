Le Hamas salue « l’acte de bravoure » du terroriste à Ofra

Le Hamas a exprimé sa joie et sa satisfaction après l’attentat à la voiture-bélier qui a fait un mort et un blessé israéliens et à l’entrée d’Ofra. L’un des porte-paroles de l’organisation terroriste, Abd E-Latif Qanwa a déclaré: « Nous exprimons notre joie après l’attaque qui a eu lieu à Ofra près de Ramallah. Il s’agit d’une réaction aux crimes répétés de l’occupant sioniste contre notre peuple et de la poursuite de la bravoure et du sacrifice de l’Intifada Al-Qods ».

Un autre porte-parole, Hazzam Qassam, a déclaré: « Cette attaque prouve que l’Intifada Al-Qods n’est pas un phénomène passager mais le fruit d’une décision palestinienne de poursuivre la lutte jusqu’à la fin de l’occupation ».

Le terroriste est membre du Hamas et originaire de Kfar Silwad, village voisin d’Amona.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90