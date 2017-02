Le Hamas refuse le « deal » d’Avigdor Lieberman

Mahmoud Al-Zahar, l’un des hauts responsables du Hamas a opposé une fin de non-recevoir à la proposition faite en fin de semaine dernière par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Le responsable terroriste a déclaré que le Hamas refuse tout arrengement qui n’incluerait pas la libération de nombreux détenus, qu’il appelle « héros », précisant que cette libération devra concerner toutes les factions terroristes.

Avigdor Lieberman avait exposé les conditions israéliennes: construction d’un port, d’un aéroport ainsi que d’une grande zone industrielle à Gaza en échange de la restitution des dépouilles des deux soldats israéliens et la libération des deux civils détenus par le Hamas. L’intention du ministre de la Défense était de faire pression sur la population de la bande de Gaza afin qu’elle se rende compte que ce n’est pas Israël qui est la cause de sa situation difficile mais bel et bien le Hamas. Le ministre israélien avait rajouté que si le Hamas l’avait voulu, la bande de Gaza aurait pu devenir un Singapour.

Mais comme d’habitude, le Hamas préfère faire libérer des terroristes plutôt que d’améliorer les conditions de vie de sa population. Avec un certain culot, Mahmoud A-Zahar a répondu à l’intention d’Avigdor Lieberman: « Si nous voulions transformer Gaza en Singapour nous le ferions nous-mêmes! ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90