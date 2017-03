Le Hamas refuse de modifier ses livres scolaires

Le vice-ministre de « l’Education » du Hamas, Ziyad Ta’abat a exprimé son opposition catégorique à tout changement dans le contenu des ouvrages scolaires en usage dans les écoles financées par l’UNRWA. Sur pressions israéliennes et américaines, cet organisme avait enfin demandé à l’organisation terroriste d’opérer dans changements dans ces ouvrages scolaires qui transpirent l’antisémitisme et le négationnisme et encouragent à la violence.

Le vice-ministre exige que l’UNRWA admette que soient utilisés les livres édités « pays d’accueil ».

L’UNRWA, dont le bureau est à Amman, tente d’introduire progressivement des modifications dans le contenu des ouvrages scolaires, mais se heurte à l’opposition des chefs du Hamas qui veulent poursuivre l’empoisonnement de leur jeunesse à la haine d’Israël et des Juifs sous couvert de l’ONU!

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90