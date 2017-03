Le Hamas présente un nouveau missile puissant

Le Hamas n’a apparemment pas compris la leçon et se prépare activement au « round » suivant contre Tsahal en renforçant notamment son arsenal de missiles.

Mardi soir, l’organisation terroriste a présenté un nouveau missile de fabrication locale, mais qui pourrait causer de très nombreuses pertes. Il s’agit d’un missile de courte portée mais pouvant transporter de 160 à 200 kg d’explosifs.

Ces nouveaux missiles, plus difficiles à intercepter par le système Dôme de Fer que les autres, son destinés à viser les populations civiles des localités frontalières ainsi que les concentrations de troupes de Tsahal avant leur entrée dans la bande de Gaza en cas de nouvelle opération anti-terroriste.

Lors de l’Opération Tsouk Eitan, un certain nombre de soldats et de civils ont été tués par des obus de mortier tirés en direction de ces zones. Mais avec une telle quantité d’explosifs, les conséquences pourraient être bien plus tragiques.

