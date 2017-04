Le Hamas modère-t-il réellement le ton ?  

Le Hamas compte, semble-t-il, modifier quelque peu le texte de sa charte pour présenter une version moins rigoureuse (et sans doute plus ‘vendable’). C’est en tout cas ce qu’affirment certains médias arabes dont la chaine de télévision libanaise Al Mayadeen, proche du Hezbollah.

Il s’agirait surtout de ‘modérer le ton’ des formules en ce qui concerne les ‘frontières de l’Etat palestinien indépendant’ et les relations avec Israël. Selon le nouveau modèle, son combat ne porterait plus que sur le ‘projet sioniste’ et la ‘colonisation’, qui sont abhorrés, ce qui laisserait entendre que l’organisation terroriste ‘ne serait plus en conflit avec les Juifs’.

Il faut rappeler que depuis la fondation du Hamas en 1987 et la publication de sa charte l’année suivante, il a toujours exclu toute reconnaissance de l’Etat d’Israël. Il a également ignoré les accords d’Oslo et appelé à la création d’un Etat palestinien indépendant sur les territoires de 1948, c’est-à-dire à la place d’Israël, avec Jérusalem pour capitale.

Le Hamas maintient donc ses positions dans ce domaine, affirmant qu’il ne renoncera à aucune parcelle des ‘terres de Palestine occupées’, selon sa propre expression, ni au ‘droit au retour des réfugiés palestiniens’ qui, toujours d’après lui, ‘ne pourrait être annulé ni par les Palestiniens, ni par les Arabes ni par une instance internationale’.

Précisons encore que le nouveau document, qui devrait normalement être publié dans la semaine, n’a pas reçu l’aval de tous les dirigeants de l’organisation terroriste et que certains d’entre eux auraient même affirmé qu’il s’agissait d’une information ‘erronée et inexacte’.