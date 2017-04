Le Hamas sûr de lui…

Le Hamas continue à manifester son arrogance. Le leader sortant du Hamas Khaled Meshaal a pris la parole lors d’un rassemblement en soutien aux terroristes détenus en Israël. Il a prévenu que toute information quant à la situation des deux soldats de Tsahal disparus serait monnayée très cher en termes de libération de détenus du Hamas.

Très sûr de lui, il a affirmé à sa population que les prisonniers seraient libérés car dit-il, « le temps et les cartes maîtresses sont entre nos mains ».

Pratiquant la guerre psychologique, il a déclaré que « les détenus du Hamas souffrent dans les geôles sionistes » mais que « les familles des deux soldats sionistes souffraient elles-aussi ». « L’histoire est de savoir qui aura le souffle le plus long, et dans cela nous avons une supériorité tactique et psychologique sur Israël », a-t-il indiqué.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90