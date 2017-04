Haley : « Les USA ont repris les rênes »

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley a émis de vives critiques à l’encontre de l’administration Obama qui a précédé celle du président actuel Donald Trump, lui reprochant d’être responsable de la dégradation dramatique de la situation en Syrie. Elle a tenu ces propos dans une interview accordée à la chaine télévisée américaine Fox News.

Et de préciser : « Assad est un criminel de guerre, il a utilisé des armes chimiques contre sa population, il ne permet pas l’entrée de l’aide humanitaire et est, sans aucun doute, un facteur déterminant qui fait obstacle à la paix ». Elle a ajouté : « Si l’on fait un retour en arrière, on constate que beaucoup de choses auraient pu être faites pour éviter d’arriver à la situation qui prévaut aujourd’hui ».

Elle a ensuite estimé qu’il fallait que ‘les Etats-Unis reprennent les rênes’, expliquant que cela signifiait notamment ‘de se préoccuper de leurs alliés et de s’assurer qu’ils en fassent autant pour les USA ». Concernant la politique américaine vis-à-vis d’Israël, Haley a indiqué ‘qu’il n’était pas question de rejeter le plus grand allié des Etats-Unis au Proche-Orient’.

Elle a rappelé que les Américains s’étaient opposés à la nomination d’un Palestinien à un poste important à l’Onu et avaient obtenu l’annulation de la démarche. Elle a conclu en affirmant que « tant que l’Autorité palestinienne ne viendrait pas à la table des négociations et que les Nations unies ne réagiraient pas comme elles devaient le faire, il n’y aurait pas de ‘repas gratuit’ pour les Palestiniens ».