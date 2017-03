Haley Bennett pourrait jouer dans « Red Sea Diving Resort », un film sur le sauvetage des juifs éthiopiens !

L’actrice américaine, qui a notamment joué dans « La Fille du train », est actuellement en pourparlers pour rejoindre le casting du film « Red Sea Diving Resort », révèle Variety.com. Un peu plus tôt dans la journée, c’est Chris Evans (Captain America) qui a été rattaché au projet…..Détails…..

L’acteur américain aura le premier rôle de ce long métrage écrit et réalisé par Gideon Raff.

« Red Sea Diving Resort » est un film d’espionnage qui met en scène le sauvetage de juifs éthiopiens vers Israël en 1981.

On sait déjà que Chris Evans jouera le role d’un espion chargé de superviser cet exode.

En revanche, aucune information n’a été donnée quant au rôle joué par Haley Bennett.

L’actrice américaine est apparue dans trois longs métrages en 2016 : « Les Sept Mercenaires », « La Fille du train » et « L’Exception à la règle ».

