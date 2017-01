Haïm Sabban n’a pas aimé le discours de John Kerry

L’homme d’affaires israélo-américain n’a pas du tout aimé le discours de John Kerry concernant le conflit israélo-palestinien. Le milliardaire, grand donateur au Parti démocrate et soutien de Bill et Hillary Clinton avait pourtant dressé l’éloge du secrétaire d’Etat il y a à peine un mois, lors du Forum Sabban, en le remerciant notamment pour « ses efforts sans relâche dans le but d’obtenir la paix entre Israéliens et Palestiniens ». Il est vrai que c’était dans le cadre d’une cérémonie lors de laquelle il avait remis une distinction à John Kerry, en son nom et celui de son épouse Cheryl.

Mais l’homme d’affaires s’est senti quelque peu trahi après le discours virulent de John Kerry. Il a publié un communiqué disant notamment: « En tant que démocrate de longue date, qui a soutenu Barack Obama et l’a défendu contre les attaques concernant sa politique envers Israël, je suis très inquiet à propos de la décision américaine de ne pas avoir opposé de veto au Conseil de sécurité ainsi que du discours unilatéral de John Kerry quelques jours plus tard. Ces attitudes sont en contradiction avec le soutien américain traditionnel et bipartisan à Israël et elles réduisent les chances de paix au Proche-Orient. J’appelle l’Administration Obama à poursuivre jusqu’au terme de son mandat la politique pro-israélienne traditionnelle et à opposer un veto à toute nouvelle résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité ou lors de la prochaine conférence de Paris. J’attends également de cette administration d’éviter toute nouvelle déclaration qui aggraverait encore la situation… ».

Photo Wikipedia