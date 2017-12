Le P’tit Hebdo: Nous avons appris la parution de votre livre « Hachavat Avéda de A à Z » traitant de la Hachavat Avéda (la restitution d’un objet trouvé à son propriétaire). Il s’agit, à notre connaissance, du premier livre en français traitant de ce thème. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à le rédiger ?

Rav Azriel Cohen-Arazi : J’ai remarqué que, trop souvent, les gens se montraient bien plus scrupuleux dans l’observance des lois concernant le Chabbat et la Cacherout (Ben Adam Lamakom) que pour celles régissant la vie sociale (Ben Adam La’havéro) consignées dans le ‘Hochen Michpat (le droit civil selon la Thora). C’est pourquoi j’ai souhaité faire prendre conscience au public francophone de l’importance de cet aspect de la vie religieuse, en particulier pour tout ce qui touche aux relations d’argent. Pourquoi même ne pas suggérer que dans tous les cercles d’études des séances soient consacrées à ces questions ?

De plus, l’idée de rédiger des livres en français se rapportant au ‘Hochen Michpat m’a été suggérée par l’un de mes élèves qui déplorait l’inexistence de livres en français traitant, de façon circonstanciée et exhaustive, de ce sujet. Il m’a fait part de son désir d’étudier ces lois bien que ne maîtrisant pas l’hébreu. J’ai ainsi compris qu’il existait une réelle demande chez les francophones et ai commencé à rédiger ce livre traitant des lois de Hachavat Avéda, avec de nombreux cas pratiques auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien.

Lph: Pourquoi avoir choisi de commencer par ces lois plutôt que par celles régissant, par exemple, le vol ?

R.A.C-A.: Mes élèves me questionnent très souvent à propos de ces lois. J’ai donc pensé que la rédaction de ce livre apporterait des réponses claires à tout un chacun dans sa vie de tous les jours.

Lph: Trouver des objets dans la rue, est-ce quelque chose de tellement fréquent ?

R.A.C-A.: Tout d’abord, il semblerait bien que oui ! D’autre part, il faut savoir que les lois de Hachavat Avéda ne se résument pas simplement aux objets trouvés, mais à beaucoup d’autres situations : un commerçant rendant par erreur un surplus de monnaie ; un objet commandé sur internet et reçu en double exemplaire ; lors d’un jugement, apporter un témoignage pouvant aider l’une des parties ; mettre à l’abri de la pluie des livres d’autrui… sont autant d’exemples qui entrent dans le cadre de la Mitsva de Hachavat Avéda.

Mais les choses vont plus loin encore ! Ainsi, j’ai rencontré récemment l’un de mes élèves israéliens qui, ayant appris que j’avais rédigé cet ouvrage, m’a demandé un ‘Hidouch à ce sujet. Je lui ai alors répondu : « Savais-tu que lorsque tu indiques son chemin à une personne égarée, tu accomplis la Mitsva de Hachavat Avéda ? » Quelle ne fut pas sa satisfaction d’apprendre qu’il accomplissait ainsi chaque jour des Mitsvot sans même le savoir !

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, sont abordées en détails dans les 400 pages de cet ouvrage.

Lph: A quel type de public cet ouvrage s’adresse-t-il ?

R.A.C-A.: Cet ouvrage s’adresse à tout public, du débutant à l’initié. En effet, le Halakha y est exposée, je l’espère, simplement et clairement, et est accompagnée d’un système de notes permettant de parfaire la compréhension de la matière traitée. Les initiés qui souhaiteraient approfondir certains points particuliers trouveront, en fin d’ouvrage, un ensemble de notes plus pointues.

Les divergences d’opinion entre Séfarades et Achkénazes sont, bien évidemment, soulignées.

Lph: Quels sont vos futurs projets ?

R.A.C-A.: Pour ne rien vous cacher, j’ai déjà rédigé trois autres ouvrages traitant du droit civil thoranique qui n’attendent plus qu’une relecture attentive pour être publiés Békarov Béézrat Hachem, Amen!

Pour se procurer « Hachévat Avéda de A à Z », lois relatives aux objets trouvés du Rav Azriel Cohen-Arazi au prix de 80 Shékels : 050 41 24 908 ou sur contact@torahacademy.fr .