Des habitants d’Oswiecim soutiennent les Juifs visitant le camp de la mort (VIDEO)

Des habitants de la ville d’Oswiecim, près du camp de la mort nazi d’Auschwitz, ont tenu à exprimer leur sympathie aux milliers de personnes venues participer à la Marche des Vivants à l’occasion du Yom Hashoah. Ils portaient une pancarte où était inscrite la phrase suivante (en hébreu et en anglais) : ‘les amis polonais d’Israël solidaires avec vous’. Interviewée par Aroutz Sheva, une résidente, Kasia Gav’au, a expliqué ses motivations en précisant ‘qu’elle n’habitait pas à Auschwitz mais à Oswiecim’. « Nous sommes ici pour vous soutenir, a-t-elle précisé, pour être avec vous parce que nous aimons votre nation et travaillons avec des rescapés de l’Holocauste. Donc, il est important pour nous de nous trouver ici avec vous en cette journée et de montrer qu’Israël est vivant ». Photo Aroutz Sheva en anglais