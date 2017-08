Les habitants de Mevasseret Tzion se plaignent du bruit des muezzins

Des habitants de Mevasseret Tzion, dans la grande banlieue de Jérusalem se plaignent de nuisances sonores dues aux appels à la prière des muezzins dans les villages avoisinants. Ils affirment que les autorités musulmanes ont donné ordre aux différentes mosquées d’augmenter le volume sonore des appels depuis les événements du Mont du Temple.

Eliyahou Trabelsi, étudiant d’un kollel à Mevasseret Tzion souligne que jamais auparavant les appels à la prière étaient aussi forts et qu’ils réveillent tout le monde à quatre heures ou six heures du matin. Il espère que les autorités feront le nécessaire pour faire cesser ces nuisances tout en exprimant son scepticisme, en raison de l’éternelle volonté « d’apaiser » et de « ne pas provoquer de vagues ».

La loi sur le muezzins est actuellement devant la commission parlementaire et les discussions reprendront au mois d’octobre.

L’appel à la prière musulmane par les muezzins n’est pas uniquement une question technique ou religieuse, il s’agit d’une manière de marquer la suprématie musulmane.

Photo Illustration