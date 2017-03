Un habitant de Jabel Moukhaber condamné pour tentative de meurtre

Le tribunal de district de Jérusalem a condamné un habitant du quartier arabe de Jabel Moukhaber, Baha Awisat, 22 ans, pour tentative de meurtre sur un civil ou un policier. Le prévenu se serait rendu il y a un an et demi dans le quartier voisin de Nof Tsion pour commettre son crime. Au cours de son interrogatoire à la police, il aurait avoué avoir eu l’intention de poignarder sa victime à mort. Mais devant les juges, il s’est rétracté et a prétendu qu’il voulait ‘blesser et non tuer’. Ces derniers ont rejeté la nouvelle version. Il s’est avéré qu’Awisat était arrivé à Nof Tsion avec un couteau de cuisine bien aiguisé. Fort heureusement, son comportement a paru suspect à plusieurs personnes qui ont alerté la police.