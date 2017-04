Haaretz s’en prend maintenant au Rabbi de Loubavitch

Le quotidien Haaretz n’arrête pas son offensive de haine et frappe pour la seconde fois en quelques jours. Après Yossi Klein qui écrivait que les sionistes-religieux étaient plus dangereux que le Hezbollah, voici Rogel Alper, un autre spécialiste de la haine juive de soi, qui s’en prend de manière virulente au dernier Rabbi de Loubavitch, rav Menahem Mendel Schneerson zatsal.

Le journaliste voulait réagir à un documentaire biographique diffusé sur le Rabbi sur la chaîne Aroutz 20. Au sommet de son article, une insulte ignoble envers celui qui fut l’un des plus grands maîtres de notre génération: « Le Rabbi de Loubavitch était évidemment complètement fou. Il l’est devenu en 1951 lorsqu’il a cessé de s’occuper d’ingénierie maritime et a annoncé qu’il amènerait la Rédemption en Israël. Il était naturellement en droit d’émettre ces genre d’idioties, et c’est le droit de ses h’assidim de le suivre, de lui vouer un culte divin et d’obéir à tous ses caprices »!!

Le journaliste habad Menahem Cohen a répondu sur Twitter: « Continuez ainsi. Vous êtes devenus une triste farce, une équipe pathétique, qui se dévore de l’intérieur par tant d’amertume et de haine de soi ».

Il reste à souhaiter que ce journaliste soit un jour coincé à Katmandou, Goa, Novosibirsk ou Kampala. Mais ce ne sont pas ses collègues du Haaretz qui lui procureront gîte, couvert et chaleur humaine.

Photo Twitter