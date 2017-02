Quand Haaretz se moque des familles endeuillées

La quotidien post-sioniste Haaretz ne connait plus de limites dans l’impudence. L’un de ses principaux journalistes Roguel Halper s’est déchaîné dans un article contre la famille du soldat Hadar Goldin hy’d, tué au combat lors de l’Opération Tsouk Eitan et dont la dépouille est cyniquement retenue par le Hamas tout comme celle d’Oron Shaoul hy’d.

Dans son article nauséabond, le journaliste sans scrupules parle de l’apparition du frère du soldat sur le plateau de la chaîne Aroutz 2 et dénonce un… »syndrome Goldin » tendant à confondre les morts et les vivants, et qualifie de « folie des grandeurs » qui caractériserait la famille Goldin comme beaucoup d’autres familles endeuillées! Roguel Halper accuse globalement ces malheureuses familles de « profiter de leur statut dans la société (sic) pour s’arroger le privilège de fixer l’ordre du jour national »!!

En réaction, Simh’a et Leah Goldin, les parents du jeune officier ont écrit sur Twitter au directeur du journal Amos Shoken, lui demandant si selon lui, la volonté de parents d’enterrer dignement leur fils tombé au combat s’apparentait à de la « folie des grandeurs »? A leur grande stupéfaction, Amos Shoken a répondu: « Oui, tout à fait »!

Cette réponse ignoble a provoqué tant de réactions sur les réseaux sociaux qu’Amos Shoken a compris qu’il était allé trop loin et a effacé son twitt…expliquant « qu’il n’avait pas lu le message des parents Goldin jusqu’à la fin »!!!

Simh’a Goldin ne s’est pas contenté de cette réponse et a écrit avec justesse: « …nous sommes certains que si Hadar Goldin hy’d avait été palestinien, les journalistes Amira Hass ou Guidon Lévy se seraient mobilisés dans le journal pour qu’il puisse être enterré dignement »!

Haaretz a sombré dans l’immoralité la plus totale.

Photo Hadas Parush