Guilad Erdan va lancer une nouvelle offensive de ‘Hasbara’

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan, également en charge des Enjeux stratégiques, sera à New York dimanche. Il y inaugurera une nouvelle plateforme élaborée par son ministère et qui permettra à des millions d’internautes pro-israéliens à travers le monde de diffuser la vérité sur Israël et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

La plateforme s’appelle 4IL (For Israel) et sera à la portée de millions d’amis d’Israël à travers le monde. Le site conmprendra des films, des reportages en direct, du matériel pédagogique, des caricatures ou déclarations qui pourront servir à la Hasbara.

Depuis qu’il est entré en fonction, Guilad Erdan a demandé aux équipes de son ministère de prendre contact avec des dizaines d’organisations à travers le monde qui font de la Hasbara, dans le but d’unifier leurs efforts.

Le cérémonie d’inauguration aura lieu dans le cadre d’une grande manifestation en l’honneur du cinquantenaire de la réunification de Jérusalem. Le point d’orgue de cette journée sera la traditionnelle marche dans la 5e Avenue de New-York à laquelle prendront part des dizaines de milliers de personnes, avec en tête Guilad Erdan, le gouverneur de l’Etat de New-York Andrew Cuomo (Dém.), le maire de Jérusalem Nir Barkat, des députés israéliens, des membres des deux partis au Congrès et des dirigeants d’organisations et communautés juives.

Le lancement du site 4IL sera suivi d’une grande campagne de publicité aux Etats-Unis, en Europe et en Israël. L’objectif est de créer une communauté internationale qui luttera ensemble contre les mensonges et la propagande anti-israélienne, contre l’incitation à la haine et à la violence et de manière générale contre toutes les tentatives de délégitimation de l’Etat d’Israël.

Le ministre Guilad Erdan a déclaré: « Israël est aux prises avec de nombreux activistes du boycott à travers le monde qui tentent de salir son image. Leur intention est claire: saper la légitimation de l’Etat d’Israël en tant que patrie du peuple juif. Afin de mieux lutter contre ce fléau j’ai décidé de créer une démarche internationale afin d’unifier tous les efforts des millions d’amis et sympathisants d’Israël à travers le monde et leur fournir une plateforme avec les outils nécessaires pour combattre la haine et les mensonges et pour montrer Israël dans sa réalité ».

