Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a indiqué jeudi matin que la thèse de l’attentat à Oum El-Hiran se confirme au fur et à mesure que l’enquête avance. Les clichés pris par l’hélicoptère de la police, les témoignages des policiers sur place et les éléments recueillis par la Shin Bet suffisaient déjà largement pour confirmer l’intention criminelle du conducteur.

Mais face à la mauvaise fois des députés arabes et des organisations qui soutiennent les Bédouins, le ministre a dévoilé de nouveaux éléments: en fouillant le domicile de « l’innocent enseignant et bon père de famille » tel que décrit par ses soutiens, la police a trouvé une quantité de titres de coupures et titres de journaux concernant divers attentats à la voiture-bélier commis en Israël ou à l’étranger. Guilad Erdan.

Le ministre rajoute que de tels documents ont été également trouvés au domicile d’autres habitants du village.

Photo Flash 90