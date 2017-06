Guilad Erdan: « La Porte de Damas va changer complètement d’aspect »

Lors de son intervention devant le Congrès annuel de Herzliya, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a évoqué le récent attentat de la Porte de Damas qui a coûté la vie à Hadas Malka hy »d. Il a souligné que cet endroit était devenu un »lieu symbolique » pour les terroristes puisque pas moins de trente-deux attentats ou tentatives d’attentats avaient eu lieu à cet endroit depuis deux ans et demi.

Puis il a annoncé un plan élaboré par son ministère « qui va complètement modifier l’allure de ce lieu dans l’année qui vient ». Le ministre a parlé de travaux d’infrastructures qui permettront à l’avenir une meilleure protection des policiers et gardes-frontières ainsi qu’une meilleure surveillance de tout ce qui s’y déroule, notamment avec des systèmes de vidéo-surveillance, des postes de contrôle et une présence accrue d’agents de renseignements.

Guilad Erdan a également tenu à féliciter et remercier les forces de police, des gardes-frontières et du Shin Bet qui oeuvrent jour et nuit contre le terrorisme qui sévit à l’intérieur du pays. Il a cité le chiffre effroyable de 381 attentats au couteau, à l’arme automatique ou à la voiture-bélier commis par des Arabes palestiniens depuis septembre 2015, sans parler des milliers de cas de jets de pierres ou de bouteilles incendiaires.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90