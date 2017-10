Guilad Erdan: « Notre Histoire commence au Mont du Temple »

Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques Guilad Erdan , s’est exprimé avec force contre ceux – principalement des médias et des milieux de gauche – qui accusent le système scolaire actuel (et son ministre) « d’imposer la religion dans les écoles ».

Dans une interview accordée au magazine orthodoxe « Michpa’ha » le ministre s’est prononcé en faveur d’un renforcement des études juives dans les écoles laïques. « Si notre jeune génération n’apprend pas d’où nous venons et qui nous sommes, nous ne survivrons pas longtemps ici », a notamment dit Guilad Erdan.

Le ministre a averti quant à une déconnexion entre la société israélienne et les valeurs juives et a affirmé « avoir envie de hurler » à chaque fois qu’il entend ou lit des propos quant à une « campagne de religiosité » qui serait menée par les responsables du système éducatif israélien: « Quand j’entends cela, j’ai les intestins qui se retournent. Comment ces gens expliquent-ils alors notre présence ici??! Lorsque des terroristes frappent, ils choisissent souvent Jérusalem et le Mont du Temple. Pourquoi? Car ils comprennent mieux que beaucoup d’Israéliens pourquoi nous sommes précisémment ici et de quel droit nous le sommes ».

« Même Ben-Gourion avait parfaitement compris que nous ne pouvons pas vivre dans ce pays en étant coupés de l’histoire juive. Tout a commencé au Mont du Temple, du Tout-Puissant qui a décidé que c’est là que devra vivre le peuple juif » conclut le ministre.

Il faut rappeler que Guilad Erdan, tout en n’étant pas pratiquant aujourd’hui, a étudié dans sa jeunesse dans la yeshiva Netiv Meïr du Bné Akiva et ne rejette pas ce qu’il y a appris.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90