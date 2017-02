Guilad Erdan: « Avoir le courage de dire qu’Erets Israël nous appartient »

S’exprimant au Comgrès annuel de Jérusalem, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a affirmé sa confiance en Binyamin Netanyahou et son optimisme quant à la rencontre qui aura lieu entre le Premier ministre israélien et le président Donald-Trump. Il a appelé à l’extension de la souveraineté israélienne à toute la Judée-Samarie. Il s’est dit également convaincu que les huit difficiles années Obama sont bel et bien derrière Israël et qu’une nouvelle ère beaucoup plus positive commence avec l’Administration Trump.

« Nous devons profiter de cette nouvelle période pour affirmer haut et fort qu’Erets Israël et Jérusalem appartiennent au peuple juif », a dit le ministre sous les applaudissements.

Il a dit espérer que les dirigeants Arabes palestiniens sentiront enfin qu’il y a un prix à payer du fait de ne pas reconnaître Israël et de refuser toute solution.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90