Guilad Erdan contre la police des polices

Dans une interview au journal Makor Rishon, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a émis des critiques envers l’attitude la police des polices: « Il serait bon que la police des polices se comporte avec un peu plus de respect envers les policiers qui risquent leur vie pour nous tous, et qu’elle évite de permettre des fuites qui ne donnent qu’une image partielle et déformée de la réalité ».

Le ministre faisait référence à l’enquête de la police des polices sur les événements d’Oum El-Hiran, et dont certains éléments ont filtré, provoquant des attaques contre le ministre et le commandant de la police Rony Alsheikh. Guilad Erdan continue à soutenir les policiers qui ont du faire face à une population bédouine très hostile ce jour-là en tentant de faire simplement respecter la loi et les décisions de justice.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90.