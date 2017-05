Guilad Erdan commente le piège dans lequel est tombé Marwan Barghouti

L’archi-terroriste Marwan Barghouti a été l’acteur principal d’un nouvel épisode de l’interminable série « Pallywood » qui décrit les mensonges et mises en scène montés par les Arabes palestiniens pour tromper tout le monde.

Grâce à des caméras cachées placées en plusieurs endroits, le terroriste qui a lancé le vaste mouvement de grève de la faim chez les terroristes détenus en Israël a été filmé en flagrant délit de consommation de gâteaux et friandises dans des toilettes ! En clair, le « leader » de ce mouvement de grève encourage les autres à jeûner depuis plus de trois semaines déjà, mais lui-même se nourrit en cachette, et avec des friandises israéliennes en plus !

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a rappelé que contrairement aux assertions mensongères de la famille du terroriste, des députés arabes et de membres de l’Autorité Palestinienne, les séquences filmées sont absolument authentiques et ne sont pas des faux ! Il a même révélé avoir interdit la diffusion d’un autre film il y a quelques jours, également tourné à l’insu de Marwan Barghouti, mais dont la qualité n’était pas assez bonne et dont l’authenticité était susceptible d’être contestée.

Guilad Erdan s’est dit satisfait de voir le terroriste pris au piège de ses mensonges. Il y voit la preuve que l’intention de Marwan Barghouti n’était pas du tout de lancer un mouvement pour améliorer les conditions de détention des terroristes (qui sont déjà enviables !) mais de promouvoir sa popularité face à Mahmoud Abbas.

Le ministre a dit ne pas encore savoir si la diffusion de cette vidéo aura de l’influence sur les autres terroristes qui font grève de la faim pour suivre Marwan Barghouti. Il reste actuellement 820 grévistes sur les 1.300 qui avaient entamé cette grève le 16 avril dernier.

Photo Marc-Israel Sellem / POOL