Guilad Erdan attaque les médias concernant la blessure d’Ayman Oudeh

Les images machiavéliquement exploitées par le député Ayman Oudeh, pansement sur la tête et mine victimaire à Oum El-Hiran, ont fait le tour du monde sur des réseaux sociaux. Le président de la Liste arabe unifiée en a fait une nouvelle arme de prédilection contre Israël dans son combat en faveur des constructions illégales bédouines dans le Néguev et dans ses accusations de « brutalités policières anti-arabes ».

Or la cause de sa blessure n’était pas claire. Alors qu’il accusait la police, cette dernière affirmait qu’il avait été touché par une pierre lancée par un manifestant bédouin. Pour en avoir le coeur net, un examen a été effectué à l’Institut de médecine légale. Lundi, en fin d’après-midi, des médias pressés annonçaient que l’examen montrait que le député avait en réalité été touché par une balle-éponge (softball) utilisée par la police pour disperser les manifestations et non pas par une pierre, accusant ainsi la police d’avoir menti.

Ceci a fait bondir le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan qui s’est empressé de mettre les choses au point: « Contrairement à ce que le député Ayman Oudeh et certains médias ont annoncé prématurément, le rapport de l’Institut médico-légal n’a pas su déterminer ce qui a causé la blessure du député ». Le ministre a épinglé les médias: « Mes amis journalistes, je viens de rencontrer le directeur de l’Institut médico-légal qui me l’a confirmé. Il est regrettable de constater que vous vous précipitez pour accréditer la version d’un homme qui viole la loi, qui ment, attise les haines et a pris la tête d’une manifestation violente ». Guilad Erdan rajoute que de toute manière, Ayman Oudeh n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour sa blessure car c’est lui qui a provoqué et dirigé les actions violentes contre la police même après la mort d’un policier israélien.

« Et sur tout cela, vous n’avez aucune question gênante à poser à Ayman Oudeh? », a-t-il écrit aux journalistes.

