Guilad Atzmon, haine de soi version israélienne

Guilad Atzmon, juif renégat qui a renoncé à sa nationalité israélienne et qui vit à Londres depuis des années a tenu des propos ignobles concernant la période nazie. Lors de la cérémonie de lancement d’un livre écrit par Richard Falk- juif antisémite lui-aussi – Guilad Atzmon a déclaré devant un nombreux public non-juif que « les Juifs ont été chassés d’Allemagne parce qu’ile ne s’étaient pas bien comportés » ! Il a poursuivi en disant qu’à chaque fois que les Juifs ont été chassés de quelque part c’est qu’il y a avait des raisons ! Par le passé, il a également traité Israël « d’Etat pire que l’Allemagne nazie » et clamé que « les Juifs veulent effectivement dominer le monde ». Ses propos font la joie des pro-palestiniens, antisémistes et négationnistes de tous poils.

Lors de la cérémonie, des membres de la communauté juive londonienne étaient présents et brandissaient des pancartes dénonçant Richard Falck, ancien rapporteur de l’ONU pour la « situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens » qui s’était distingué par une haine viscérale d’Israël. Le service d’ordre a tenté de les faire taire et de les expulser.

Photo Youtube