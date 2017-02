Guerre des Six Jours : Tsahal ouvre ses archives

Après près de 50 ans, Tsahal a ouvert certaines de ses archives datant de la guerre des Six jours qui étaient classées ‘top secret’ jusqu’à présent. Il s’agit d’une part de documents et d’autre part, d’enregistrements sur la destruction au sol de la flotte aérienne des pays arabes au début des hostilités. Elles permettent notamment de découvrir le fonctionnement de l’armée de l’air à l’époque et la prise des décisions en temps de guerre qui ont conduit à la victoire de l’opération. Le résultat a été probant : 45 % des appareils égyptiens ont été détruits dans la première attaque. Dix pilotes israéliens ont été touchés dans la prière vague d’interventions de la guerre des Six Jours : cinq d’entre eux ont été tués, deux ont été capturés par l’ennemi et les trois autres ont été blessés. Photo Aroutz 7