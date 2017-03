Guerre ouverte entre Itshak Herzog et Shelly Yehimovitch

Rien ne va plus à la tête du Camp Sioniste. Son président a réagi pour la première fois à l’affaire Yehimovitch-Cabel et à la multiplication des candidats à son remplacement. Il a fait contre mauvaise fortune bon cœur en disant que « la multiplication des candidats montre qu’il y a beaucoup de potentiel au sein du parti pour remplacer le pouvoir actuel ». Mais dans la foulée il a rajouté: « Pour cela il faut croire en nous-mêmes et cesser de s’adonner à des enfantillages (ndlr: les termes qu’il a utilisés sont beaucoup plus grossiers).

Evoquant le deal conclu secrètement par Shelly Yehimovitch et Eitan Cabel (malgré leurs dénégations) Itshak Herzog a dit: « Ils auraient dû présenter leurs excuses et doivent comprendre qu’il n’est pas possible de détruire sans cesse le Parti travailliste de l’intérieur ».

Il a rajouté: « Ils devraient tirer les conséquences de leurs actes car il s’agit d’une escroquerie politique et d’un abus de confiance face à un grand public, celui des adhérents et sympathisants du Parti travailliste. Les dégâts causés au parti sont considérables ».

En retour, Shelly Yehimovitch a eu des mots très durs envers son chef de parti et les critiques qu’il a émises envers elle et Eitan Cabel: « Itshak Herzog, qui a conclu un deal puant avec Avi Nissenkorn s’est tu il y a dix-sept ans lors d’une enquête qui le concernait. Et récemment, il a une nouvelle fois opté pour le silence dans une affaire d’utilisation de fonds illicites lors d’une campagne de primaires particulièrement nauséabonde contre moi et n’a été acquitté que par manque de preuves solides. Il semble que la corruption et la faiblesse marchent ensemble à la direction du parti ».

La députée a également accusé Itshak Herzog a « menti effrontément en affirmant qu’elle aussi avait été interrogée par la police dans cette affaire ». Très remontée, la n°3 du Camp Sioniste a accusé Itshak Herzog d’avoir détruit le statut de l’opposition et disloqué le Parti travailliste et lui a conseillé de « se taire ».

Yaïr Lapid attend avec impatience le prochain sondage d’intentions de vote…

Photo Tomer Neuberg / Flash 90