Un groupe musical de kibboutznikim chante Shabbat! (avec vidéo)

Quatre musiciens membres d’un kibboutz non-religieux ont créé un groupe appelé Shabbat Nekabela (Accueillons le Shabbat). Ils composent textes et musiques en s’inspirant de la Bible et exprimant leur lien à D.ieu.

Le soliste du groupe, Shahar Alon a expliqué à Aroutz 7 ce qui se trouve derrière cette idée: « Tous les membres du groupe ont vécu de nombreuses années à l’étranger. Et lorsque nous sommes revenus en Israël, nous nous sommes rendus compte que le lien avec le Judaïsme manquait dans de nombreux milieux israéliens. Nous avons alors décidé de rapprocher le monde religieux et le monde non-religieux à travers le Shabbat qui est commun à nous tous ».

Avec le temps, les textes écrits par le groupe touchent également à d’autres domaines du Judaïsme: l’amour de D.ieu, l’amour de l’Etat d’Israël et d’Erets Israël. « Je sais que ce ne sont pas de thèmes classiques dans le milieu où nous vivons, mais nous voulons chanter avec sincérité ce que nous ressentons au plus profond de notre coeur et non pas ce qui est forcément à la mode ».

Le soliste rajoute: « Nous croyons qu’Erets Israël appartient au peuple juif et qu’il s’agit de la Terre promise. Nous voulons insister sur ce qui est commun à tous les Juifs et aussi encourager l’alya des Juifs de diaspora ».

Vidéo: (Aroutz 7)

Photo Aroutz 7