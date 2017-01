Grève générale des bus Egged à Jérusalem

La Histadrout a annoncé une grève générale des chauffeurs de bus Egged de Jérusalem pour la journée de mercredi. Elle commencera dès 5 heures du matin. Il s’agirait d’un ‘mouvement d’avertissement’. La Histadrout a indiqué dans un communiqué que les discussions entre la direction de la compagnie et des délégués du Trésor n’avaient pas abouti. Pour des responsables syndicaux, ce mouvement est lancé ‘suite à l’attitude de la direction d’Egged ‘qui porte atteinte sans cesse aux chauffeurs, à leur statut et à leurs droits’. Ils reprochent aussi à l’Etat de ‘trainer les pieds’ et de ‘ne rien faire pour permettre à Egged de rester la compagnie de transports la plus importante d’Israël’.